ABEMAのオリジナル恋愛番組『恋愛病院』（後10：00）の第5回が30日、「ABEMA SPECIALチャンネル」で放送される。【写真】かわいい！石丸伸二を2ショットトークに誘った市議会議員・いずみ#5 では、これまで続いてきた、元政治家・しんじ（石丸伸二）と現役東京大学大学院生・あさ、フリーアナウンサー・まさかつによる三角関係に新たな動きが。仕事の都合で一時離脱していた西東京市市議会議員・いずみがリモートで登場し、2シ