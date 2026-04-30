俳優・本仮屋ユイカ（38）の妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（35）が28日、自身のインスタグラムを更新。小学生の長男＆長女の“顔出し”ショットを披露した。【写真】「スクスクと育ってますね！」小学生の長男＆長女の“顔出し”ショットを公開した本仮屋リイナリイナは「ふたりの小学生ママになって、はじめての授業参観。一年生と四年生をはしごして、なんだか、母になった時間の長さを感じた」と感慨深げにコメント