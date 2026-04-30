大阪から新たなピン芸人のスター発掘を目指す『よしもとピン芸人倶楽部シアター』が立ち上がり、初となるイベントが4月27日・28日になんば・YES THEATERで開催された。【写真】『よしもとピン芸人倶楽部シアター』の様子『よしもとピン芸人倶楽部シアター』は、落語家の桂文枝がアンバサダーとなり、立ち上げたもの。初日はすっちー（吉本新喜劇）がMCを担当。松浦真也（吉本新喜劇）、金原早苗（吉本新喜劇）、桂三語、kent