NPB（日本野球機構）は30日の公示を発表。日本ハムは西川遥輝選手の登録を抹消しました。プロ16年目の西川選手は23日の楽天戦では3打数3安打と好成績を残すも、その後は11打数1安打となっています。ここまで18試合に出場し、打率.186、4打点、1盗塁となっています。