中海に浮かぶ島根県の大根島の日本庭園「由志園」（松江市八束町）で、約３万輪のボタンの花が池に浮かぶ春の風物詩「池泉牡丹（ちせんぼたん）」が２９日、始まった。ピンクや白の花がぎっしりと並び、訪れた人の目を楽しませている。５月６日まで。ボタン苗の生産量日本一を誇る大根島のボタンの魅力を広くＰＲしようと２０１３年に始まり、毎年４〜５月の大型連休に合わせて開いている。由志園によると、苗の育成のために摘