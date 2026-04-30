アメリカのトランプ大統領はドイツに駐留するアメリカ軍の削減を検討していると表明しました。【映像】トランプ氏 ドイツ駐留米軍の削減を検討トランプ大統領は29日、自身のSNSに「ドイツに駐留するアメリカ軍の削減の可能性について検討していて、近い将来に決定するつもりだ」と投稿しました。トランプ大統領は28日にも、ドイツのメルツ首相がイランの核兵器保有を容認していると主張し、「彼は自分が何を言っているのか分