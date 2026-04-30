お笑いタレント、カンニング竹山（55）が30日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。東京・福生市で、40代の男が男子高校生2人をハンマーで殴り、自宅に逃げ込んだ後逃走した事件についてコメントした。男は通報を受けて駆けつけた警官にサバイバルナイフを突きつけ、農薬とみられるものを噴射。自宅に逃げ込んだ男を確保するため、立てこもりなどの事件を担当するSIT（特殊犯捜査係）が出動する事