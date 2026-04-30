5月1日（金）の『徹子の部屋』に、山本リンダが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！現在75歳、今年でデビュー60年になる山本。今でも年間100近くのステージをこなしており、そのための体力維持の努力も日々怠っていないという。山本は、少女モデルとしてデビュー。その後15歳で歌手活動を始めた。恩師である“遠藤実先生との出会い”など、デビュー曲『こまっちゃうナ』の誕生秘話を明かし、スタジオではその名曲