３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６０円６５銭前後と２８日午後５時時点に比べ１円１０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８７円３３銭前後と同７０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前８時３０分頃は１６０円２０銭前後で推移しており、午前９時過ぎには１６０円００銭台まで軟化した。ただ、その後はドル買い・円売りが強まり、午後１時