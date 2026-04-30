３０日の債券市場で、先物中心限月６月限は大幅安。米利下げ観測の後退を背景とした米長期金利の上昇に加え、原油高による物価の上振れリスクが意識されたことから円債の売り圧力が強まった。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は２９日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利の据え置きを決めた。ただ、将来の緩和姿勢を示すことに反対する意見も出たことから、市場では「タカ派的な据え置き」と受け止められ、前