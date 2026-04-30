8月14日に日米同時公開されるJ・J・エイブラムス製作、デヴィッド・ロバート・ミッチェル監督による映画『オークストリートの異変』の日本版ティザーポスターが公開された。 参考：デヴィッド・ロバート・ミッチェル新作『オークストリートの異変』8月14日日米同時公開へ 『アンダー・ザ・シルバーレイク』のロバート・ミッチェルが監督を務める本作。