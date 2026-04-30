韓国では最近、匿名の元マネージャーが出演する動画が大きな議論を呼んだ。韓国芸能界において、芸能人が犯した罪をマネージャーが肩代わりする慣習があったと主張されたためだ。【写真】韓国芸能人、日本のタクシーでマナー違反→炎上自らを「1000万俳優」や「国民的俳優」の担当だったと称したA氏は、YouTubeチャンネル「職業のすべて All about jobs」に公開された動画内でその実態を語った。A氏によれば、特に飲酒運転において