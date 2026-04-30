遠藤航が所属するリバプールを今季終了後に退団することが決まっているモハメド・サラーにとって、思わぬアクシデントとなった。現地４月25日に開催されたプレミアリーグ第34節のクリスタル・パレス戦（３−１）に先発したサラーは、57分にドミニク・ソボスライとのワンツーでボックス内に侵入しようとした際、相手と軽く接触して転倒。その時に左足のハムストリングを痛めてピッチに座り込んだ。メディカルスタッフの確認後