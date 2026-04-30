【写真】木村拓哉がデニムジャケットに黒縁メガネ姿で、何か考えている表情のショットを公開 木村拓哉が自身のInstagramを更新し、レコーディングスタジオでのショットを公開した。 ■木村拓哉「今日のレコーディングも、色々とスタッフに相談に乗ってもらい…。」 連日のようにレコーディングスタジオでのオフショットをSNSに投稿している木村。 本投稿は「今日のレコーディングも、色々とスタッ