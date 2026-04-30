キャリアデザインセンター [東証Ｐ] が4月30日大引け後(16:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の経常利益(非連結)は前年同期比12.0％増の7.1億円に伸びたが、通期計画の19億円に対する進捗率は37.7％にとどまり、5年平均の66.1％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の経常利益は前年同期比22.7％増の11.8億円に伸びる計算に