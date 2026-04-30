三井住友トラストグループ [東証Ｐ] が4月30日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の2950億円→3170億円(前の期は2576億円)に7.5％上方修正し、増益率が14.5％増→23.0％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の1236億円→1456億円(前年