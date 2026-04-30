東洋製罐グループホールディングス [東証Ｐ] が4月30日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の480億円→580億円(前の期は376億円)に20.8％上方修正し、増益率が27.6％増→54.1％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の145億円→245億円(前年同期は191億円)に68.6％増額し、一