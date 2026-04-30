植木組 [東証Ｓ] が4月30日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の31.5億円→38.1億円(前の期は29.5億円)に21.0％上方修正し、増益率が6.8％増→29.2％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の16.4億円→23億円(前年同期は20.4億円)に40.1％増額し、一