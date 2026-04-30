中山福 [東証Ｓ] が4月30日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の7.8億円→8.4億円(前の期は4.9億円)に7.9％上方修正し、増益率が58.9％増→71.5％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4.3億円→4.9億円(前年同期は3億円)に14.4％増額し、増益率が40.7％増→60.9％増に拡大する計算に