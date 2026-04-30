ＨＳホールディングス [東証Ｓ] が4月30日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比17.1％増の177億円に伸びた。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を10円実施するとし、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比27.8％増の45億円に伸び、売上営業損益率は前年同期の-6.8％