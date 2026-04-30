鶴弥 [名証Ｍ] が4月30日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の3.8億円→3億円(前の期は4.5億円)に20.5％下方修正し、減益率が16.5％減→33.6％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の2.2億円→1.4億円(前年同期は1億円)に35.3％減額し、増益率が2.2倍→43.0％増に縮小する計算に