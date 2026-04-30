卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」が28日に開幕。団体戦は釜山大会以来2年ぶりの開催となり、100周年を記念して卓球発祥の地であるイギリス・ロンドンで熱戦が繰り広げられている。今大会、日本男子の主軸として活躍が期待されるのが松島輝空（個人）。29日に19歳の誕生日を迎えたサウスポーを、代表チームが祝福しており、WTT公式サイトのXがその様子を伝えている。 ■3月