JRAは30日、第173回（GI、京都芝3200m）の枠順を発表した。父子制覇がかかるクロワデュノールは4枠7番、待望のGIタイトルを狙うアドマイヤテラは2枠3番、昨年の覇者ヘデントールは7枠12番から発走する。 ■人気サイドは枠の影響なしも、ワンツーは望み薄 京都で行われた過去8年において、複数勝利を挙げているのは1枠【2.0.0.10】と7枠【2.0.0.16】だが、どの枠からも連対馬が出現しており、全体で見ると大