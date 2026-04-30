小樽の情報カメラの映像です。火事が発生し、大量の煙が山側に流れているのがわかります。４月３０日午後２時すぎ、小樽市朝里１丁目のＪＲ函館線、小樽築港駅と朝里駅の間の沿線で火事がありました。ＪＲ北海道によりますと、この火事の影響でＪＲ小樽駅と手稲駅の間の上下線が運転を見合わせています。また、一部列車に遅れが出ているということです。