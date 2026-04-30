北海道厚沢部町の国道で乗用車がトラックに追突し、乗用車を運転していた男性が病院に搬送されました。事故があったのは厚沢部町峠下の国道２２７号です。４月３０日午前７時２０分ごろ、函館方向に走行していた乗用車が、左折のため減速したトラックに追突しました。この事故で、乗用車を運転していた男性が胸の痛みを訴えて病院に搬送されました。トラックの運転手にけがはないということです。警察によりますと、現場は中山トン