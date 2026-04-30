仏RFIの中国語版サイトは30日、中国の北京がドローン（無人機）の飛行と販売を禁止するこれまでで最も厳しい新たな規制を導入すると報じた。記事によると、北京市は5月1日から市全域をドローンの管制空域に指定し、屋外で飛行させる場合は申請を義務づけることを3月27日に決定した。さらに、ドローンの違法な製造や組み立て、改造、システムへのハッキング、市内の団体や個人へのドローンおよび主要部品の販売や貸与、ドローンや重