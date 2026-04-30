女優の成海花音（23）が30日、自身のインスタグラムを更新し、所属のヴィヴィアンを退所を報告。今後は本名の奥可鈴として活動していくことを報告した。「ご報告です」とし、「成海花音を応援してくださった皆さん。これまで本当にありがとうございました」と感謝。「これからは本名である奥可鈴（おくかりん）として活動していきます。今後もひとつひとつのお仕事に全力で向き合っていきますので変わらぬご声援のほど、よ