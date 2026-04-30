舞台『龍が如く』が8月21日〜30日に東京・シアターHにて上演されることが発表された。あわせてシリーズ20周年を記念して実施された「『龍が如く』キャラクター総選挙」において、約49万票のファン投票の中から選ばれた上位10人が登場し、舞台オリジナルストーリーが展開されることが明かされた。【画像】顔が個性的すぎる！投票できる『龍が如く』キャラ総選挙の一覧原作となる『龍が如く』シリーズは、2005年の第1作発売以来