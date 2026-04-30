防府競輪場のF2が5月1日、初日を迎える。30日は前検が行われた。沖縄の師弟コンビが仲良く前検入りした。弟子の成海綾香（25）と、引率した師匠の仲松勝太（48）。成海は練習中に落車したとのこと。「状態は走ってみてから」と少々不安が残る。その傍らで仲松。「弟子とセット配分だし頑張らないとね」とやる気十分だった。