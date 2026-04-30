ロト7は、1月から4月の4カ月で今年の約3分の1の抽せんを終えたことに。ということで、2026年の本数字出現データをまとめました。予想の参考にしてください。「空白域は（29）〜（32）と（34）〜（36）。ケチャップ数字は、19回ぶりに出た（26）です。（26）は今年初の出現。今年まだ出ていないのは（30）だけで、最有力は（30）。次いで（32）。空白域内にあり、今年の出現が1回です。今年1回しか出ていないほかの数字も要注意で