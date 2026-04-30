3歳ダート3冠初戦の羽田盃（Jpn1、29日、大井1800メートル）を制し、G1級初制覇を飾ったフィンガー（牡＝田中博、父ガンランナー）は激戦から一夜明けた30日、美浦トレセンの馬房で静養した。田中博康師（40）は「まだ体に触れていないけど、よく寝ています。終始息の入りづらい展開で厳しいなと思ったけど、よく粘ってくれた」と愛馬をねぎらった。次走は2冠目の東京ダービー（Jpn1、6月10日、大井2000メートル）を予定。「