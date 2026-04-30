【香港共同】香港の金融当局が、新たな電子決済手段として注目される「ステーブルコイン」の発行免許を金融機関2社に初めて付与した。数カ月以内に関連事業を開始する見通しだ。トランプ大統領が利用促進の環境整備を進める米国を意識し、中国政府が許可したとみられる。2社は英金融大手HSBCと、英スタンダード・チャータード銀行などが設立したアンカーポイント・ファイナンシャル。香港金融管理局（中央銀行に相当）が4月10