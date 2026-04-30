左足関節脱臼骨折で手術し、入院していたタレントの松本明子（60）が30日、自身のインスタグラムを更新し、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）の共演者やスタッフからのお見舞いを明かした。19日に退院し20日から仕事復帰。「ゴゴスマ」には22日放送で3週間ぶりに出演した。この日の投稿では「ゴゴスマチームの皆様から沢山のお見舞いを頂きましてありがとうございます！」と書き出し、「古舘伊知郎様から