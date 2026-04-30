東京・福生市で29日、44歳の男が自宅の前にいた少年をハンマーで殴るなどして、逃走した事件で、警視庁は男を殺人未遂の疑いで公開手配しました。丸一日がたった今も男は逃走を続けています。福生署では時折、捜査員が慌ただしく出入りする様子が確認できます。警視庁は男について、広く情報提供を呼びかけています。公開手配されたのは、東京・福生市の職業不詳・高林輝行容疑者です。警視庁によりますと、高林容疑者は29日午前、