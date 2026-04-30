30日午後、名古屋市緑区の名古屋高速・大高IC付近でトラックが国道に落下する事故がありました。運転手の50代男性のけがの程度はわかっていませんが、命に別条はありませんでした。警察によりますと、30日午後1時40分ごろ、緑区大高町で、通りかかった人から「中型トラックが名古屋高速から国道23号上り車線に落下した」などと110番通報がありました。名古屋高速の大高ICを通過する中型トラックが、国道23号に滑り落ちたとみられる