「早くに産まれてしまって……」俳優の高畑淳子が、テレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)で、幼くして亡くなった2人の弟について告白。「冷たくなりかかった弟を抱いた覚えがあります」と涙ながらに語った。高畑淳子○高畑淳子、下積み時代はパーティーコンパニオンのアルバイトで生計71歳になり、俳優生活50年を迎えた高畑。駆け出しの頃は仕事だけでは生活できず、数々のアルバイトを経験したという。「ア