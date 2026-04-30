お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有が３０日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に生出演し、東京・福生市で起きた?ハンマー男?の事件に言及した。２９日の午前７時ごろ、東京・福生市の住宅街で４４歳の男が１０代の男性２人をハンマーで殴りつけた後、自身の母親と警察官６人にスプレーのようなものを吹きかけ、午前８時半ごろに自宅の裏口から逃走した。午後３時ごろ、警察は「４４歳・身長１７３センチメー