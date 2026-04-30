今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんの様子。ママさんに抱っこされたところ、足がピーンと伸びきっていたみたいです。投稿はThreadsにて、1万回以上表示。いいね数は2000件を超えていました。 【動画：大好きなママに『抱っこされる猫』→『足』を見ると……思わず笑ってしまう光景】 かーちゃんに抱っこされると… 今回、Threadsに投稿したのは「T&A&F」さん。登場したのは、猫の