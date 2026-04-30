WBC世界バンタム級タイトルマッチ5月2日のボクシングのダブル世界タイトルマッチに出場する選手たちが4月30日、都内のホテルで会見を行った。WBC世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）は、同級4位で元4階級制覇王者の井岡一翔（志成）との初防衛戦に臨む。2人は力強く意気込みを語った。興行は映像配信プラットフォーム「Lemino プレミアム」がPPV（ペイパービュー）で生配信。戦績は30歳の井上が21勝（5KO）2敗、37歳の井岡が32