逆くしゃみとは？ 逆くしゃみは正式には、発作性呼吸や咽頭絞扼（いんとうこうやく）反射などといいます。 通常のくしゃみは、息を吸い込んで思い切り吐き出すことで、鼻に入った異物を外に出そうとする自然な反応です。 一方、逆くしゃみは、勢いよく息を吸い込む動きが特徴です。原因ははっきりとは判明していませんが、毛づくろいやハウスダスト、寒暖差などによってのどや鼻に刺激が加わった際に起こると考えら