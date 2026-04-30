時間帯によって寒暖差を感じる今の時季は、軽めの羽織物が役に立ちます。「カジュアルコーデ」にマッチするものを探しているなら【ユニクロ】をチェックしてみて。今回は、いつものコーデにバサッと羽織るだけで、気温差対策もおしゃれ度のUPも狙える羽織物をピックアップ。最旬コーデも併せてご紹介するので、春コーデの参考にしてみて。 リラックス感のあるカジュアルコーデにマッチ 【