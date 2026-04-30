クマの生態を20年以上研究している岩手大学農学部准教授の山内貴義さんが2026年4月29日放送の「news zero」（日本テレビ系）に出演、街中にいてもクマに遭遇する機会は非常に多くなっていると警鐘を鳴らした。ほとんどのクマは基本的に山にいるがMCの藤井貴彦さんは岩手県を例にとり、生息しているクマの数を聞く。「4000頭弱くらいいる」と山内さんは答え、この4000頭のクマはすでに冬眠から目覚めているという。藤井さんは驚いて