大阪・梅田の百貨店「阪神梅田本店」で5月4日と5日の2日間、こどもの日に合わせた恒例イベントが開かれる。来店客がスタッフとの“じゃんけん”に勝つと、「阪神タイガースの紙かぶと」と「菖蒲（しょうぶ）」が先着計400人にプレゼントされる。開催は両日とも午前10時から、地下1階6番出入口で実施。4日は先着100人、5日は同300人で、なくなり次第終了となる。「阪神タイガースの紙かぶと」こどもの日に菖蒲を用いる風習は