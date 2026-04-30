お笑いタレントのだいたひかる(50)が30日、自身のブログを更新。「東京への不満」を吐露した。 【写真】子育ての悩みは「どーでもいーいですよ」とは言えません… 4歳になる長男の遊び場について、「土手ボーイが、野球をやりたがりバットと、大きいボールを持って遊べる場所を探しましたが…広い所がなくて、ゲートボールみたいに転がして遊んできました!」とつづり、芝の上でバット