西日本シティ銀行の行員が、個人情報を含む銀行内の様子を撮影した不適切な動画をSNSに投稿し、拡散されていたことが分かりました。SNS上で拡散している動画や画像には、西日本シティ銀行の支店とみられる室内で、行員がスマートフォンのカメラを使って、ほかの行員を撮影している様子が映っています。また、室内のホワイトボードには「業務目標」などの文字や金額、個人名が書かれているのが確認できます。西日本シテ