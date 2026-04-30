記事ポイント北海道産の美容液成分6種を贅沢に配合したボディシャンプーハッカの爽やかな香りとひんやり使用感で夏のバスタイムにぴったり2026年6月18日(木)より数量限定発売ハーバー研究所が、北海道産の美容液成分6種を配合した『北のかおり ボディシャンプー』を2026年6月18日(木)より数量限定で発売。植物由来の石けん成分がきめ細かい泡を生み出し、全身をさっぱりスベスベに洗い上げます。ハッカのすがすがしい香りとひんや