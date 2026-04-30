CodexはOpenAIが開発したAIコーディングツールであり、2026年4月にリリースされたGPT-5.5もCodexに統合されています。新たに、OpenAIがCodexに対して与えたプロンプトの中に「ゴブリン・グレムリン・アライグマ・トロール・オーガ・ハト・その他の動物やクリーチャーについて話すな」というものが含まれていることがわかりました。codex/codex-rs/models-manager/models.json at main · openai/codex · GitHubhttps://gi