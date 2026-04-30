記事ポイント最大300万円（補助率2/3以内）の設備導入補助申請受付は2026年5月11日(月)〜7月15日(水)山梨県内に事業所を持つ中小企業者等が対象エネルギー価格の高騰や物価上昇に直面する山梨県内の中小企業を支援する補助金制度の申請受付が開始。設備の導入・更新・改修にかかる費用の最大2/3、上限300万円を補助する制度です。申請受付は2026年5月11日(月)よりスタート。 やまなし生産性向上設備補助金事務局「山梨県中小