記事ポイントコーナーエントランスや全館空調など、常識を覆す5つの仕掛けが凝縮北大阪初導入の次世代全館空調「ラ空調」を体感できる展示場インテリア雑誌から飛び出したような名作家具と北欧スタイルの空間「家を建てる前に、まず椅子に座りに来てほしい」というコンセプトを掲げた泉北ホームの最新モデルハウス「みのお第2展示場」が、2026年4月25日に大阪府箕面市でオープン。常識を覆す5つの仕掛けが凝縮した、北欧カフェのよ