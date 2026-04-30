◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」「資格マニア」という言葉がある。「資格取得が手段ではなく目的化する」という、やや後ろ向きな意味が込められることが多いが、３月にインタビューした西村知美は違った。１級小型船舶操縦免許や上級救命技能認定など、５９種もの資格ホルダー。「一度の人生、いろんな経験をしたい」と挑み続けた努力の賜物（たまもの）だ。学ぶ基準は〈１〉好きなこと〈２〉苦手なこと〈３〉今必要なく